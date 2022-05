Ο Bono των U2 έδωσε συναυλία στο μετρό του Κιέβου μετά από πρόσκληση του Ζελένσκι

Την ώρα που «έξω» πέφτουν βόμβες μιας και ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στον υπόγειο του μετρό στο Κίεβο, μια συναυλία - έκπληξη έδωσε το ιρλανδικό συγκρότημα U2, μοιράζοντας αμέτρητα χαμόγελα. Η συναυλία δόθηκε από κοινού με ένα τοπικό συγκρότημα, ενώ είναι χαρακτηριστική η φράση του Μπόνο προς τους τυχερούς παρευρισκόμενους στο σημείο, στην οποία ανέφερε ότι οι Ουκρανοί «εργάζονται και πολεμούν για όσους αγαπούν την ειρήνη».

Διαβάστε ακόμη: Πούτιν: Η νίκη είναι δική μας όπως το 1945 - Εύχομαι στους Ουκρανούς ένα ειρηνικό και δίκαιο μέλλον

Ο 61χρονος Ιρλανδός τραγουδιστής τραγούδησε για την «ελευθερία» σε σταθμό του μετρό στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μαζί του και ο κιθαρίστας the Edge. «Ο λαός της Ουκρανίας δεν αγωνίζεται μόνο για τη δική του ελευθερία, εσείς μάχεστε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία», είπε ο Bono στο πλαίσιο της συναυλίας κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν γνωστές επιτυχίες των U2: τα τραγούδια «Sunday Bloody Sunday», «Desire» and «With or without you» κ.ά.

Ο Ιρλανδός ροκ σταρ επαίνεσε τον αγώνα της Ουκρανίας για την ελευθερία. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις παλαιότερες συγκρούσεις στην πατρίδα του συγκροτήματος, την Ιρλανδία, και στα προβλήματα που η δική του πατρίδα είχε με έναν άλλο πιο ισχυρό γείτονα.

U2 in Kiev 😀 It's amazing 👏 https://t.co/ZAU9nBg5Fs — Olena Horiacha (@OHoriacha) May 8, 2022

«Προσευχόμαστε να απολαύσετε λίγη από αυτήν την ειρήνη σύντομα», είπε ο Bono, ο οποίος σε κάποια στιγμή κάλεσε και έναν Ουκρανό στρατιώτη να τραγουδήσει μαζί του στη σκηνή. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Stand by me», με τον Ουκρανό στρατιώτη να ζητά από ολόκληρη την υφήλιο να στηρίξει την χώρα του σε αυτόν τον αγώνα που δίνει ενάντια στη ρωσική εισβολή.