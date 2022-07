Βραζιλιάνος κρατούσε τη γυναίκα και τα δυο παιδιά του για 17 χρόνια σε αυτοσχέδια φυλακή

POLÍCIA RESGATA FAMÍLIA MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO POR 17 ANOS NO RIO.



Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por manter a esposa e dois filhos em cárcere privado por 17 anos, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro.



