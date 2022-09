Μπάτλερ αποκαλύπτει τις 6 παράλογες απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος διαδέχθηκε τη μητέρα του, Ελισάβετ, και ήταν ο προφανής διάδοχος έως την άνοδό του στον θρόνο το 2022, αλλά και ο μακροβιότερος διάδοχος του θρόνου στη βρετανική Ιστορία. Ήταν, επίσης, ο μακροβιότερος Πρίγκιπας της Ουαλίας, έχοντας τον τίτλο από τον Ιούλιο του 1958 μέχρι το θάνατο της μητέρας του, Ελισάβετ Β΄, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Αυτή η αναμονή ίσως ευθύνεται για το γεγονός ότι έγινε... «χαϊδεμένος πρίγκιπας», σύμφωνα και με δημοσίευμα της New York Post. Λεπτομέρειες σχετικά με τα πολυτελή αιτήματα του πρώην Πρίγκιπα της Ουαλίας αποκαλύφθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime του 2015 «Serving the Royals: Inside the Firm».

Ο Paul Burrell, ο οποίος υπηρέτησε ως μπάτλερ στη βασίλισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποκάλυψε τις ακριβείς οδηγίες που δίνονται στο επιτελείο του βασιλιά για να τον φροντίσει από το… σιδέρωμα των κορδονιών του μέχρι το να βάζουν οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του. Ο πρώην μπάτλερ ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν κάνει τίποτα και «το προσωπικό κάνει τα πάντα για αυτόν».

Η λίστα με τις παράλογες απαιτήσεις που φέρεται να έχει ο βασιλιάς Κάρολος