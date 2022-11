Ααρον Κάρτερ: Τα ναρκωτικά, η κόντρα με τα αδέρφια του και ο θάνατος στη μπανιέρα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, ο Άαρον Κάρτερ, πρώην παιδικός τραγουδιστής και μικρότερος αδερφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Ξεκίνησε νωρίς στο Χόλιγουντ, πουλώντας ένα εκατομμύριο άλμπουμ πριν κλείσει καν τα 10. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν το ίδιο και περισσότερο συναρπαστικά με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Διαγωνίστηκε στο «Dancing with the Stars», εμφανίστηκε στο μιούζικαλ του Broadway «Seussical» και στο off-Broadway μιούζικαλ The Fantasticks”. Όμως δυστυχώς, άρχισε να εμφανίζεται στις ειδήσεις για λάθος λόγους.

Διαβάστε ακόμη: Ισπανία: Πίνακες του Γκόγια τα νέα «θύματα» των ακτιβιστών για το κλίμα

Υπήρξαν συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκτόξευε βαριές κατηγορίες εναντίον μελών της οικογένειας του, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Νικ, και ταξίδια σε κέντρα αποκατάστασης. Υπήρξε ακόμη και αγώνας πυγμαχίας «διασημοτήτων» εναντίον του πρώην συζύγου της Khloé Kardashian, Lamar Odom. Είχε επίσης μια ταραχώδη σχέση με την μνηστή του Melanie Martin, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Prince. Η Melanie δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία στο Instagram Story της αναφέροντας πόσο σοκαρισμένη είναι από την είδηση και πόσο ταραγμένη για το γεγονός ότι το παιδί της θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα τη.

Προβληματικές σχέσεις και με τα αδέλφια του

Ο Κάρτερ είχε μια ταραχώδη σχέση με πολλά από τα αδέλφια του, συμπεριλαμβανομένου του Νικ. Τον Σεπτέμβριο του 2019, ωστόσο, ο Νικ, μαζί με την αδερφή του Angel Carter, κατέθεσαν περιοριστικό ένταλμα κατά του Άαρον, το οποίο χορηγήθηκε δύο μήνες αργότερα. Το μέλος των Backstreet Boys, ισχυρίστηκε ότι ο Άαρον ομολόγησε ότι «είχε προθέσεις» να σκοτώσει την τότε έγκυο γυναίκα του Νικ και το αγέννητο παιδί τους. «Μετά από προσεκτική εξέταση, η αδελφή μου Άντζελ και εγώ λυπούμαστε που έπρεπε να ζητήσουμε περιοριστική εντολή εναντίον του αδελφού μας Άαρον σήμερα», έγραψε τότε ο Νικ.

«Υπό το φως της ολοένα και πιο ανησυχητικής συμπεριφοράς του Άαρον… δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Αγαπάμε τον αδελφό μας και πραγματικά ελπίζουμε να λάβει την κατάλληλη θεραπεία που χρειάζεται πριν προκληθεί οποιοδήποτε κακό στον εαυτό του ή σε οποιονδήποτε άλλο», κατέληξε ο Νικ.

Ο Άαρον αρνήθηκε τις κατηγορίες, γράφοντας στο Twitter: «Είμαι έκπληκτος με τις κατηγορίες που διατυπώνονται και δεν εύχομαι κακό σε κανέναν, ειδικά στην οικογένειά μου». «Θα είμαι μια χαρά χωρίς αυτούς. Πρέπει να με αφήσουν ήσυχο. Ο Μάικλ Τζάκσον μου είπε ότι αυτό θα συμβεί και είχε δίκιο» τόνισε στη συνέχεια. Σε ένα άλλο tweet, στο οποίο ο Άαρον μοιράστηκε ένα παλιό απόσπασμα από το τηλεοπτικό ριάλιτι «House of Carters» στο οποίο ο ίδιος και ο αδελφός του μάλωναν μπροστά στις κάμερες.

Ο Άαρον είχε επίσης τεταμένες σχέσεις με την αδελφή του Λέσλι Κάρτερ, η οποία πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2012 σε ηλικία 25 ετών. Το 2019, ο ηθοποιός κατηγόρησε τον εκλιπούσα ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά για μια περίοδο τριών ετών.