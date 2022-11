ΗΠΑ: Γυναίκα προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αεροπλάνου και δάγκωσε επιβάτη

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη σε πτήση της Southwest Airlines, όταν γυναίκα δάγκωσε συνεπιβάτη της και στη συνέχεια προσπάθησε να ανοίξει με τη βία την πόρτα του αεροπλάνου, ενώ αυτό πετούσε. Το περιστατικό συνέβη στις 26 Νοεμβρίου, με την πτήση 192 από το Χιούστον προς το Οχάιο να προχωρά σε αναγκαστική προσγείωση στο εθνικό αεροδρόμιο Bill and Hillary Clinton National Airport στο Little Rock του Αρκάνσας, όπου ο επιβάτης συνελήφθη. Τα δικαστικά έγγραφα κατονομάζουν τη γυναίκα ως την 34χρονη Elom Agbegninou, όπως αναφέρει η New York Post.

Κατά την προσπάθειά της να ανοίξει την έξοδο κινδύνου στη μέση της πτήσης, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας του Αρκάνσας αναφέρει ότι η Agbegninou δάγκωσε το μηρό ενός άλλου ταξιδιώτη. Ενώ οι άλλοι επιβάτες παρατήρησαν την αναστάτωση αυτή, κάποιος ακούστηκε να λέει: Προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Ένας συνεπιβάτης παρενέβη σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την Agbegninou και εκείνη ως απάντηση φέρεται να τον δάγκωνε συνεχώς στο εσωτερικό του μηρού του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Click2Houston, η Agbegninou δήλωσε ότι «ο Ιησούς της είπε να πετάξει στο Οχάιο και ο Ιησούς της είπε να ανοίξει την πόρτα». Η γυναίκα λέγεται επίσης ότι ταξίδευε μόνη της, χωρίς αποσκευές, και δεν είχε πει στον σύζυγό της ότι θα έπαιρνε την πτήση. Η Agbegninou αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για επίθεση και παρέμβαση σε μέλη του πληρώματος της πτήσης.