Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Cοca Cola που κανείς δεν έχει προσέξει

Ένας ειδικός αποκαλύπτει ένα κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που οι περισσότεροι δεν είχαμε παρατηρήσει μέχρι τώρα.

Η Coca-Cola είναι ένα από μεγαλύτερα brand στον πλανήτη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εμβληματικό της λογότυπο.

Ενώ η εταιρεία έχει λανσάρει νέες συνταγές και παραλλαγές του εμβληματικού ανθρακούχου ποτού, ένα πράγμα που έχει παραμείνει ίδιο και απαράλλαχτο τόσα χρόνια είναι το λογότυπο της.

Ο Richard Lau, πρόεδρος της LOGO.com, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραβλέψουν την αξία που έχει ένα σπουδαίο λογότυπο. Είναι η σύνδεση μεταξύ μιας εταιρείας και των πιθανών πελατών και είναι αυτό που οι πελάτες θα θυμούνται περισσότερο».

Ενώ μπορεί να μην πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα στοιχεία στο αποτελεσματικό και φαινομενικά απλό λογότυπο της Coca-Cola, ο Lau επεσήμανε ότι το δεύτερο «C», το πρώτο γράμμα της λέξης «Cola» δηλαδή, έχει μια κάπως άγνωστη σημασία.

Το «C» που επεκτείνεται μέχρι το τέλος της λέξης λέγεται ότι συμβολίζει ένα χαμόγελο, το οποίο «υποσυνείδητα» αντανακλά την έμφαση της Coca-Cola στην ευτυχία και τη χαρά.

«Αυτό το διακριτικό μήνυμα μπορεί να περάσει απαρατήρητο, αλλά υποσυνείδητα δημιουργεί μια θετική συσχέτιση με την επωνυμία στο μυαλό των καταναλωτών», πρόσθεσε ο ειδικός.

Ήταν το 1969 όταν το παγκοσμίως αναγνωρισμένο λογότυπο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, αφού ο πρώτος διαφημιστής της επωνυμίας, Frank Mason Robinson, πρότεινε το όνομα Coca-Cola. Το λογότυπο παρουσιάστηκε σε ένα «κόκκινο κουτί, με το λογότυπο Coca-Cola υπογραμμισμένο με ένα λευκό κύμα», σημειώνει η Mirror.

Coca-Cola: Η αλλαγή που έρχεται

Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Coca-Cola ότι πρόκειται να αλλάξει την εμβληματική της συνταγή στις ΗΠΑ.

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ατζέντας καινοτομίας της, αυτό το φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία της Coca Cola σχεδιάζει να λανσάρει μια παραλλαγή με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στις ΗΠΑ προκειμένου να επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της», ανέφερε δελτίο τύπου της Coca-Cola Company.

Το NBC News αναφέρει ότι η Coca-Cola συνήθως χρησιμοποιεί σιρόπι καλαμποκιού στις ΗΠΑ, ενώ η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο χρησιμοποιείται στη συνταγή στο Μεξικό και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ενώ η είδηση ​​έγινε δεκτή, ειδικοί του κλάδου έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι οι αλλαγές στη φόρμουλα της Coca-Cola που πωλείται ειδικά στις ΗΠΑ θα συνεπάγονταν με δραστικές προσαρμογές στις αλυσίδες εφοδιασμού της.

«Οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών άρχισαν να χρησιμοποιούν σιρόπι καλαμποκιού στις ΗΠΑ στο παρελθόν λόγω του κόστους. Είναι φθηνότερο από τη ζάχαρη», δήλωσε στο Reuters ο Ron Sterk, ανώτερος συντάκτης της SOSland Publishing, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη βιομηχανία συστατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως και να παρασκευάζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εμβληματικό λογότυπο της Coca-Cola δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα καθώς επιτυγχάνει να επικοινωνήσει τις αξίες του brand και συμβάλλει ενεργά στην τεράστια επιτυχία του.

Πηγή: Unilad