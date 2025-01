Το The Macallan παρουσιάζει το TIME : SPACE Mastery στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια δεξιοτεχνίας και ιστορίας!

Στην επίσημη παρουσίαση στην ειδικά διαμορφωμένη Αίθουσα Royal, λάτρεις του whisky και διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της εστίασης, της αισθητικής και του Τύπου βίωσαν μία μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψαν με όλες τους τις αισθήσεις το The Macallan TIME : SPACE Mastery, το οποίο είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό φιαλών παγκοσμίως και δημιουργήθηκε με έμπνευση από το ταξίδι στο χρόνο, όπως αυτό μεταφράζεται μέσα από την τέχνη της παραγωγής whisky, συμβολίζοντας τη διασταύρωση της κληρονομιάς και της καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Άννα Μεταξά, The Macallan Brand Ambassador για την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μπορούμε να μοιραστούμε μια τόσο σημαντική εμφιάλωση με το κοινό μας στην Ελλάδα, όχι μόνο παρουσιάζοντας την, αλλά να έχουμε επίσης την δυνατότητα να απολαύσουμε το ιδιαίτερο αυτό απόσταγμα. Σκεπτόμενη πως το The Macallan TIME:SPACE Mastery περιέχει την έμπνευση, γνώση και δεξιοτεχνία προηγούμενων whisky makers του αποστακτηρίου με σκοπό να την γευτούν οι επόμενες γενιές στο μέλλον, αισθάνομαι δέος και υπερηφάνια που ως Ambassador συμμετέχω στον εορτασμό των 200 χρόνων The Macallan.»

Το TIME : SPACE Mastery, είναι ένα μοναδικό single malt με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που αγκαλιάζει 200 χρόνια ιστορίας. Αποδίδει φόρο τιμής και εξυμνεί την μαεστρία που χαρακτηρίζει την τέχνη του whisky, μέσα από την επιλογή 14 διαφορετικών, αλλά εξίσου ιδιαίτερων τύπων δρύινων βαρελιών, δημιουργώντας επίπεδα γευστικής εμπειρίας με εξαιρετικό αρωματικό βάθος, πλούσια υφή και γεύση. Περιέχεται σε ένα φιλοτεχνημένο κυκλικό δοχείο, που αντιπροσωπεύει τον κύκλο της ζωής και το αέναο ταξίδι από το παρελθόν στο μέλλον. Σε αντίθεση με την κομψότητα του εξωτερικού, η θήκη παρουσίασης ζωντανεύει με ένα ζωηρό κόκκινο χρώμα – συνώνυμο με το The Macallan – και οι 200 αιχμές, για τα 200 χρόνια ύπαρξής του, αντιπροσωπεύουν την μοναδική ιδιότητα της φύσης να προστατεύει ό,τι είναι εύθραυστο και πολύτιμο. Οι σύνθετες και προσεκτικά σχεδιασμένες λεπτομέρειες εμπνέονται από την τέχνη origami, προσδίδοντας υψηλής αισθητικής αξία στην επετειακή έκδοση και συμβολικά προστατεύουν ό,τι είναι πιο πολύτιμο για το The Macallan: το απαράμιλλο whisky του.

“Παίρνοντας έμπνευση από τους παλιούς Whisky Masters, έχουμε εξερευνήσει όλη την έκταση των αποθεμάτων μας, για να αποτυπώσουμε την πολυδιάστατη επιρροή των βαρελιών Sherry και της προέλευσης της δρυός από την οποία κατασκευάζονται τα βαρέλια, αλλά και του μεγέθους του βαρελιού και του χαρακτήρα του κάθε αποστακτηρίου σε μία μοναδική φιάλη whisky – με την κομψότητα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή δρυς στην καρδιά της κάθε φιάλης.” Euan Kennedy, Lead Whisky Maker του TIME : SPACE Mastery.

Την εκδήλωση «έντυσαν» γευστικά οι δημιουργίες του βραβευμένου με αστέρι Michelin, Executive Chef του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία και του Ξενοδοχείου King George Αστέριου Κουστούδη.

Η επιλογή του χώρου για την εκδήλωση των 200 χρόνων The Macallan ήταν καθόλα ταιριαστή, καθώς την ίδια χρονιά που το εμβληματικό αποστακτήριο γιορτάζει δύο αιώνες λειτουργίας, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία συμπληρώνει επίσης 150 χρόνια ιστορικής προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία. Με αφορμή την παρουσίαση της επετειακής εμφιάλωσης και το ταξίδι στον χρόνο, δημιουργήθηκε ένα επετειακό cocktail book που σκοπό έχει να «μεταφέρει» τους επισκέπτες του ξενοδοχείου σε περασμένες δεκαετίες. Κατά την παρουσίαση, η Brand Specialist The Macallan, Ναταλία Λιβιτσάνου σημείωσε: «Οι αξίες της καινοτομίας και της αριστείας αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς για το The Macallan και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Μέσα από τις σελίδες του Anniversary Cocktail Book, ο επισκέπτης ανακαλύπτει πως η αφοσίωση σε αυτές τις αξίες από την ίδρυσή μας ως σήμερα, μας καθιέρωσε και μας έφερε στην κορυφή. Πρόκειται για ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι στο χρόνο, που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει την παράλληλη πορεία των δύο εμβληματικών brands.»

Το The Macallan Time : Space Mastery αναπαριστά συμβολικά την ακλόνητη δέσμευση του The Macallan στην αριστοτεχνία, τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Φωτίζει τη βαθιά σύνδεση του με τη φύση και την αφοσίωσή του στη διατήρηση της παράδοσης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την καινοτομία του. H επετειακή αυτή εμφιάλωση θα είναι διαθέσιμη από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 στην ελληνική αγορά, σε περιορισμένο αριθμό φιαλών, σε επιλεγμένα καταστήματα ποτών και στο GB Corner του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: https://www.themacallan.com/en/newsroom

ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TIME : SPACE Mastery

Μύτη: Βασιλικοί χουρμάδες, γλυκά ψημένα σύκα και πλούσια σοκολάτα γάλακτος, συνοδεύονται από λεπτές νότες μελιού και τροπικό χαρακτήρα, που θυμίζει αποξηραμένο μάνγκο και ώριμη παπάγια. Στόμα: Εμφανής γλυκύτητα με αποξηραμένα φρούτα εμποτισμένα με sherry, μαρμελάδα πορτοκάλι και κηρήθρα. Ακολουθούν απαλές νότες μπαχαρικών, τζίντζερ και κανέλας.

Επίγευση: Καραμελωμένος ανανάς και κρέμα βανίλιας, συμπληρώνονται αρμονικά με διακριτικές νότες μαύρης σοκολάτας και καφέ, σε μια μακρά και απολαυστική απίγευση.