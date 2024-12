O Γιάννης Πέτρος Πετρής και ο Βασίλης Ρούσσος μας φτιάχνουν cocktails εμπνευσμένα από τον Ντίκενς

Oι αγαπημένοι μας bartenders και ιδιοκτήτες του Tiki Athens, Γιάννης Πέτρος Πετρής και Βασίλης Ρούσσος πέρα από το αποδεδειγμένο τους ταλέντο στις μείξεις έχουν φανερώσει και την επιτυχημένη τους κλίση στις παραμυθένιες ιστορίες. Πριν από 3 χρόνια περίπου δημιούργησαν την πρώτη εναλλακτική ελληνική εταιρεία ποτών την Pony and Jigger φέρνωντας στο προσκήνιο λικέρ που μέχρι τότε έπαιζαν στο μπαρ ρόλους κομπάρσων. Τα λικέρ ντύθηκαν με- ετικέτες- φιγούρες του περιθωρίου, από τα τσίρκα και τα horror freak show, όπως ο παλαιστής, η γυναίκα που λέει την μοίρα και η γυναίκα ψάρι, προκαλώντας την φαντασία.

Αυτή τη φορά παίρνουν ως βάση το Cristmas Carol την νουβέλα του Άγγλου συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς η οποία πρωτοδημοσιεύτηκε 1843 και αναφέρεται στην ιδεολογική, ηθική και συναισθηματική μεταστροφή του παράξενου και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ μετά την υπερφυσική επίσκεψη που δέχτηκε από τον πεθαμένο συνεταίρο του Τζέικομπ Μάρλεϊ και από τα φαντάσματα των Χριστουγέννων του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος. Αυτά τα 3 φαντάσματα γίνονται εορταστικά cocktails και ιδανικοί spirits πρωταγωνιστές για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

O Γιάννης Πέτρος Πετρής και ο Βασίλης Ρούσσος

Τι καλύτερο από το να αποχαιρετήσουμε το χρόνο με κάτι νοσταλγικό, κάτι παροντικό και κάτι προσδοκώμενο όταν μάλιστα μοσχομυρίζει κανέλα, γαρίφαλο, καπνό, τσουρέκι, σταφίδα, μοσχοκάρυδο και σοκολάτα;

Τα cocktails, τα 3 φαντάσματα των Χριστουγέννων

Ghost of Christmas past

Μια συνταγή από τα παλιά κλασική αλλά τόσο δυνατή που πάντα παραμένει στο προσκήνιο. Γίνεται εύκολα, ευωδιάζει τα αρώματα των γιορτών και μας θυμίζει κάθε φορά περασμένες στιγμές με φίλους και οικογένεια γύρω από τα τραπέζια.

Egg nog cocktail

Υλικά

6 αυγά ξεχωριστά τα ασπράδια με κρόκους

350ml Brandy (Μetaxa 12yo)

200γρ. Ζάχαρη

1 λιτρο γάλα

500 ml κρέμα γάλακτος

Σκόνη μοσχοκάρυδο

Μέθοδος:

Χτυπάμε τους κρόκους και βάζουμε την μισή ποσότητα ζάχαρης. Μετά προσθέτουμε το γάλα, την κρέμα και το brandy. Τέλος χτυπάμε τα ασπράδια με την υπόλοιπη ζάχαρη και τα ρίχνουμε και αυτά στο μείγμα. Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο σε τέσσερις ζεστές κούπες.

Ghost of Christmas present

Σήμερα έχουμε μια αναβίωση σε αυτό το κοκτέιλ και πολλά μπαρ το ξαναφτιάχνουν κλασικά ή με παραλλαγές δίνοντας σε αυτό νέα ζωή και σε εμάς καινούργιους τρόπους festive απόλαυσης.

Hot buttered rum cocktail

Υλικά

1 κουταλιά βούτυρο

2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη

1πρέζα μοσχοκάρυδο

1 πρέζα κανέλα

1 πρέζα γαρίφαλο

45 ml λευκό ρούμι απο το Puerto Rico

1 πρέζα αλάτι

120 ml ζεστό νερό

(αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε γάλα αντί για ζεστό νερό και να φτιάξουμε buttered rum cow, έτσι θα έχουμε ένα κρεμώδες αποτέλεσμα ιδανικό τα χειμερινά απογεύματα)

Μέθοδος

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί εκτός από το ζεστό νερό. Τα σερβίρουμε και στην συνέχεια απογεμίζουμε με το νερό.

Ghost of Christmas yet to come

Ο Καπνός είναι το trend του μέλλοντος, όλο και περισσότερα ποτά εκτός από το whiskey έχουν πλέον τον καπνό στο προφίλ τους, οι μπάρμεν βάζουν στις συνταγές καπνό και δεν λείπει από τις ενημερωμένες λίστες.

SMOKY White chocolate cocktail

Υλικά

60ml Smoky Daisy triple sec

160γρ. Σοκολάτα λευκή

10γρ.φουντούκια τριμμένα

10γρ. Σταφίδες μαύρες ψιλοκομμένες

300γρ.ζεστό Γάλα 4% λιπαρά

60γρ.Κρέμα γάλακτος 40%

Για δύο μερίδες

Μέθοδος:

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από την σοκολάτα. Σε ένα Μπεν Μαρί λιώνουμε την σοκολάτα και την προσθέτουμε και αυτή στο μπολ. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και σερβίρουμε σε ζεστή κούπα.

Extra Bonus

Ο Γιάννης και ο Βασίλης μοιράζονται μαζί μας ένα ακόμα cocktail αυτό που για εκείνους αντιπροσωπεύει το Ελληνικό εορταστικό cocktail. Όπως μας λένε «στην Ελλάδα δεν είχαμε Χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ αλλά μόνο λικέρ στα τραπέζια των γιορτών, όλα όμως ξεκινάνε από κάπου».



Kernel latte cocktail

Υλικά

30ml KERNEL Mahlepi spirit

1 ζεστό διπλό espresso

Ζεστό γάλα 120ml

Μέθοδος:

Σε μια ζεστή κούπα ρίχνουνε όλα τα υλικά, και αν θέλουμε προσθέτουμε μοσχοκάρυδο ή κανέλα.

Kernel Latte