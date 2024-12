Οι καλεσμένοι, διακόσμησαν με πολλή φαντασία και στολίδια με χαρακτήρα Hendrick’s το δικό τους Χριστουγεννιάτικο στεφάνι, φωτογραφήθηκαν στο…. χιόνι και απόλαυσαν μοναδικά festive Hendrick’s cocktails υπό τους ήχους εορταστικών jingles ενώ αντάλλαξαν ευχές για χαρούμενες γιορτές.

photo by Papadakis Press

Put a little Hendrick’s in your Holidays!