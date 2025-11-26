Ποια σούπερ γεύση της Coca-Cola επιστρέφει στα ράφια 10 χρόνια μετά την απόσυρσή της

Η Coca-Cola πρόκειται να κυκλοφορήσει ξανά μια από τις πιο iconic γεύσεις της που είχε διακοπεί χάρις στην επιμονή των θαυμαστών της μάρκας που ποτέ δεν την ξέχασαν.

Κατά καιρούς, η εμβληματική μάρκα αναψυκτικών είχε κυκλοφορήσει απρόσμενους αλλά και πολύ πετυχημένους συνδυασμούς από τζίντζερ, λάιμ και φράουλα, γκουάβα μέχρι Diet Coke με Splenda και Coca-Cola Spiced για όσους θυμούνται.

Υπάρχουν αρκετές γεύσεις, ωστόσο, που οι φανς των αναψυκτικών ποτέ δεν έβγαλαν από το μυαλό τους με την ελπίδα πως κάποια στιγμή η εταιρεία θα τις επαναφέρει έστω ως limited edition.

Mια από αυτές είναι και η γεύση που επιστρέφει, αποδεικνύοντας ότι κάποιες φορές η επιμονή του κόσμου αποδίδει. Φυσικά μιλάμε γα την Diet Cherry Coke με γεύση κεράσι που όχι μόνο επιστρέφει αλλά φαίνεται ότι θα παραμείνει.

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε από έναν λογαριασμό τροφίμων που ονομάζεται Snackolator, ο οποίος φαίνεται να μίλησε με εκπροσώπους της Coca-Cola σε μια εμπορική εκδήλωση νωρίτερα φέτος όπως αναφέρει το ladible.

«Η Επιστροφή του Βασιλιά: Η Diet Cherry Coke επιστρέφει στις αρχές του 2026 και αυτή τη φορά επιστρέφει μόνιμα», έγραφε συγκεκριμένα η ανακοίνωση στο Instagram.

Το Snackolator συνέχισε: «Επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα «βιώσιμο» προϊόν, που σημαίνει ότι προορίζεται να παραμείνει (όχι μια «περιορισμένη» γεύση), οπότε ελπίζουμε ότι θα πουλήσει αρκετά καλά για να παραμείνει για πάντα αυτή τη φορά.»

Παρόλο που αυτή η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση της Coca-Cola ότι η Diet Cherry Coke θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αρχική της ρετρό συσκευασία.

Ωστόσο, έγινε γνωστό πως θα είναι περιορισμένης έκδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την μάρκα να επιβεβαιώνει ότι «μόλις τελειώσει, δεν θα ξαναβγεί».

«Ακούσαμε και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την επιστροφή της Diet Cherry Coke», δήλωσε η ανώτερη διευθύντρια μάρκας της Diet Coke GB, Tara Byrnes, τον περασμένο μήνα, η οποία επιβεβαίωσε ότι το «retro icon» που επιστρέφει αποτελεί την νοσταλγική γεύση που αναμένουν όλοι οι φανς.