WΟRLD OF BEER FESTIVAL 2026: Με 300+ brands μπίρας, 9 live συναυλίες & 3 Stand up Shows

Κορυφαία στάση; Το WORLD OF BEER FESTIVAL, 8-10 Μαίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία: παγωμένη μπίρα στο χέρι, λαχταριστό street food, ξεκαρδιστικά stand-up shows, ασταμάτητο κέφι, εκρηκτικά happenings και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες!

Μην το καθυστερείτε! Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας στην προνομιακή τιμή προπώλησης των μόλις 6€. Κάντε το πρώτο βήμα για να γίνετε μέρος της πιο cool παρέας και ετοιμαστείτε να ζήσετε αξέχαστες στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πόλης!

5+1 Λόγοι που αυτό το φεστιβάλ είναι η βόλτα που επιβάλλεται να κάνετε

1. Πάνω από 300 brands μπίρας σε ένα φεστιβάλ

Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει μια παγωμένη μπίρα κάτω από τον ήλιο, τότε ετοιμαστείτε για κάτι μοναδικό! Το φεστιβάλ συγκεντρώνει περισσότερες από 300 μάρκες μπίρας από κάθε γωνιά της Ελλάδας —από την Ικαρία και τη Χίο μέχρι την Κρήτη και την Καβάλα— αλλά και από το εξωτερικό. Η ποικιλία είναι πραγματικά αξεπέραστη: από κλασικές Lager και Pilsner μέχρι «ψαγμένες» IPA, θολές Weiss και πληθωρικές Stout με αρώματα καφέ.

Ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε τις ελληνικές craft μπίρες και τις πειραματικές γεύσεις με ιδιαίτερα υλικά, όπως η μαστίχα! Κι αν δεν είστε λάτρεις της κλασικής μπίρας, κανένα πρόβλημα: δροσιστικοί μηλίτες και ποιοτικές επιλογές χωρίς αλκοόλ σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Πάρτε μία γεύση από όλα όσα θα βρείτε στα περίπτερα των εκθετών… μέχρι στιγμής φυσικά, γιατί όπως μάθαμε, η λίστα εμπλουτίζεται συνεχώς.

2. Γεύσεις που συναρπάζουν

Επειδή μπίρα και street food είναι το απόλυτο «match», ετοιμαστείτε για γευστικές εκπλήξεις! Από ζουμερά burgers και αφράτα bao buns μέχρι hot dogs στην κλασική ή την πιο... «πειραγμένη» εκδοχή τους, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Και για το τέλος; Λαχταριστές γλυκές προτάσεις που θα σας κάνουν να ξεχάσετε την κάθε δίαιτα – και πίστεψέ μας, αξίζει κάθε θερμίδα!

3. Rock, Νησιώτικα και Beer Vibes: Το line-up που θα μας ξεσηκώσει!

Ετοιμαστείτε για την απόλυτη μουσική εμπειρία που θα μας ξεσηκώσει για τρεις ολόκληρες ημέρες. Η αυλαία ανοίγει δυναμικά την Παρασκευή (8/5) με ένα αυθεντικό rock party: οι εκρηκτικοί MAGIC DE SPELL, οι ανατρεπτικοί 1550 και οι δυναμικοί OFF BAND ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρική ενέργεια και ένταση που θα μείνει αξέχαστη.

Το Σάββατο (9/5) η διάθεση αλλάζει ριζικά και μεταφερόμαστε νοερά στην καρδιά του Αιγαίου. Ο μετρ του ικαριώτικου γλεντιού Νίκος Φάκαρος, μαζί με τους Ρουμπαγιάτ και τα Κιντέρια, φέρνουν τον θαλασσινό αέρα και την αστείρευτη ζωντάνια της Ικαρίας στο κέντρο της Αθήνας. Ετοιμαστείτε για ένα παραδοσιακό γλέντι μέχρι τελικής πτώσης που θα μας ενώσει όλους σε έναν κύκλο!

Η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει την Κυριακή (10/5) με μια πραγματικά μαγική βραδιά που ενώνει το χθες με το σήμερα. Δύο εμβληματικοί θρύλοι της ελληνικής σκηνής, ο Διονύσης Τσακνής και ο Κώστας Τουρνάς, μοιράζονται τη σκηνή σε μια ιστορική σύμπραξη, πλαισιωμένοι από τη φρεσκάδα του Αλέξανδρου Μίχου και τον ιδιαίτερο ήχο των Blueballs. Ένας επίλογος γεμάτος συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

4. Το Stand-up καταλαμβάνει το φεστιβάλ!

Εκτός από παγωμένη μπίρα, το φεστιβάλ προσφέρει και εγγυημένες δόσεις γέλιου με μοναδικές παραστάσεις γεμάτες ατάκες και ανατροπές. Προλάβετε να κλείσετε τη θέση σας εγκαίρως, καθώς η χωρητικότητα είναι περιορισμένη στους 300 θεατές ανά παράσταση!

Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 9 Μαΐου στις 15:00 με το «Μπλέξιμο»: Ο Κώστας Κρύος και ο Αλέξανδρος Χαριζάνης ενώνονται σε ένα κορυφαίο stand-up combo και μας καλούν να... μπλέξουμε μαζί τους (κλείστε θέση εδώ). Η συνέχεια δίνεται την Κυριακή 10 Μαΐου με διπλή δόση χιούμορ. Στις 15:00, η Δήμητρα Νικητέα παρουσιάζει το «Best Of» της και μας προκαλεί να παραμείνουμε σοβαροί —κάτι που μάλλον είναι αδύνατο! (κλείστε θέση εδώ). Λίγο αργότερα, στις 16:30, ο ένας και μοναδικός Βαγγέλης Χαρισόπουλος (η αγαπημένη φωνή του Shopping Star) ανεβαίνει στη σκηνή με την παράσταση «Πόσο χρόνο έχω;;;» και μας περιμένει όλους εκεί για να του δώσουμε την απάντηση (κλείστε θέση εδώ).

5. Game Time

Games με την παρέα; Εννοείται! Στην Games Area του φεστιβάλ η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Προκαλέστε τους φίλους σας στο air hockey, δοκιμάστε τις αντοχές σας στα παιχνίδια δύναμης, δείξτε την τέχνη σας στο ποδοσφαιράκι και ανακαλύψτε πολλά ακόμα fun games που θα σας μείνουν αξέχαστα.

6. Greek Beer Awards 2026: Cheers στους καλύτερους!

Η κορυφαία στιγμή της ελληνικής ζυθοποιίας έρχεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στο WORLD OF BEER FESTIVAL. Από τις 19:00 έως τις 21:00, στο Αμφιθέατρο, η BeerBartender βραβεύει τις ετικέτες-πρωταγωνιστές της χρονιάς. Γνωρίστε τους νικητές και ζήστε από κοντά τη γιορτή της ελληνικής μπίρας!

Είναι στην καρδιά της πόλης, είναι cool, είναι χαρούμενο, έχει κέφι, είναι για όλους, την παρέα, την οικογένεια, τους φίλους, τους ερωτευμένους, τους singles, είναι pet friendly, είναι στην αρχή του καλοκαιριού και είναι το WORLD OF BEER FESTIVAL! Και είναι το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε!

Αγοράστε τώρα εισιτήριό σας στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 6€!*

*κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ το εισιτήριο θα πωλείται στη more.com και στα φυσικά ταμεία 8€.

Α και πάντα να θυμάστε ότι στο Φεστιβάλ απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.-

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, 14:00-00:00

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Κυριακή 10 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More about us at www.worldofbeerfestival.gr

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών

