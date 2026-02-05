Τραγωδία στη Χίο: Συνελήφθη και παραπέμπεται ο διακινητής - Συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες

Συνελήφθη ο 31χρονος διακινητής που χειριζόταν το φουσκωτό που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά της Xίου. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοουμένους, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ένδειξη ζωής.

Ο διακινητής συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης (04/02), από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Κατηγορείται για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με το ναυάγιο της περασμένης Τρίτης που στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Χίο

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται και σήμερα η ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του ναυαγίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή πέντε περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τριών περιπολικών οχημάτων από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, καθώς και ενός ελικοπτέρου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από αέρος.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αρνητικά.