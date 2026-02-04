Τραγωδία στη Χίο: Οργισμένη διαδήλωση για τους νεκρούς - «Δολοφονία, η "ασφάλειά" μας ο τάφος τους»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο πραγματοποιήθηκε από συλλογικότητες, φορείς και κατοίκους στο λιμάνι του νησιού, με κοινό παρονομαστή την κατακραυγή για τις γνωστές «μεθόδους» του λιμενικού.



Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κρατώντας πανό που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «15 νεκροί είναι δολοφονία, η ‘ασφάλειά’ μας ο τάφος» τους και κινήθηκαν προς το Λιμεναρχείο όπου φώναξαν ρυθμικά «δολοφόνοι».

Στη συνέχεια άναψαν φαναράκια και τα άφησαν στη θάλασσα, στη μνήμη των 15 θυμάτων του τραγικού ναυαγίου, όπως καταγράφει το Orange Press Agency.

Τραγωδία στη Χίο: «Θα μας δείξει τα στοιχεία το λιμενικό;»

«Άλλες 15 ζωές χάθηκαν χθες βράδυ στη θάλασσα της Χίου, σε ένα περιστατικό για το οποίο ολοένα και πληθαίνουν τα ερωτηματικά. Πώς έγινε η σύγκρουση του υπερσύγχρονου σκάφους του λιμενικού με τη βάρκα των προσφύγων;

Υπό ποιες συνθήκες, σε μια σχετικά ήρεμη θάλασσα, φτάσαμε σε μια σύγκρουση με τέτοιο αποτέλεσμα; Από τι επήλθε ο θάνατος τόσων ανθρώπων; Ποια προτεραιότητα ακριβώς έχει δοθεί από την πολιτική ηγεσία στο λιμενικό όταν βρίσκεται ‘αντιμέτωπο’ με μια βάρκα – πλωτό φέρετρο με δεκάδες επιβαίνοντες;» είναι τα ερωτήματα που θέτουν στην ανακοίνωσή τους εκ των διοργανωτών της κινητοποίησης από τον Κοινωνικό Χώρο «Αντίβαρο».

Όπως τονίζουν, «το λιμενικό έχει αρκεστεί ως τώρα να μας δείξει το σκάφος του με μερικά σημάδια από χτύπημα. Η βάρκα των προσφύγων; Θα μας τη δείξουν; Θα κινηθεί η αρμόδια εισαγγελία να διατάξει ανεξάρτητη, άμεση έρευνα του πολύνεκρου περιστατικού;».



Στο ίδιο κείμενο επισημαίνουν ότι «η ελληνική κυβέρνηση και το λιμενικό σώμα βαρύνονται με τα αποδεδειγμένα δεκάδες pushbacks, με μεγαλύτερο έγκλημα όλων το ναυάγιο της Πύλου. Mήπως είχαμε και εδώ μια τέτοια προσπάθεια ‘αποτροπής’ που κατέληξε σε τραγωδία;» διερωτώνται.