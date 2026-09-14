«0,50 water»: Ντουζιέρα που ανοίγει μόνο αν ρίξεις «κασέρι» τοποθετήθηκε σε παραλία της Θάσου

Μισό ευρώ χρειάζεται να πληρώσεις σε παραλία της Θάσου για να ανοίξεις το νερό και να ξεπλυθείς από το αλάτι, όπως κατέγραψε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, τοποθετήθηκε ντουζιέρα με κουμπαρά, στον οποίο πρέπει να ρίξεις κέρμα των 50 λεπτών, ώστε να ανοίξει το νερό.

Διαβάστε επίσης: Δύο ανερχόμενα νησιά που μπήκαν στο ραντάρ του ελληνικού καλοκαιριού

Το βίντεο προκάλεσε αίσθηση στο TikTok, με τον χρήστη που το δημοσίευσε να γράφει «Σοκ» στη λεζάντα.