10 κοινωνικές δεξιότητες που απέκτησαν οι Boomers, αλλά η GenZ δεν θα μάθει ποτέ

Κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις συνθήκες της εποχής στην οποία μεγαλώνει και αυτό αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τους γύρω της.
Οι Baby Boomers μεγάλωσαν σε μια περίοδο όπου οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονταν κυρίως στην προσωπική επαφή, ενώ η Gen Z έχει αναπτυχθεί σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία και η ψηφιακή επικοινωνία κυριαρχούν στην καθημερινότητα.
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