100 καλλιτέχνες στηρίζουν τον Ρούτσι – Μαζί τους Ρόκκος, Πασχαλίδης, Μπισμπίκης

Για 23η συνεχόμενη ημέρα ο Πάνος Ρούτσι παραμένει σε απεργία πείνας, διεκδικώντας την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του. Η κινητοποίησή του εξελίσσεται σε σκιά έντονης κριτικής για την κυβερνητική αδιαφορία, την οποία καταγγέλλουν οι υποστηρικτές του.

Στο πλευρό του Ρούτσι, αλλά και των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στέκονται στέκονται καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους. Εκατό εξ αυτών υπέγραψαν δημόσια έκκληση, χαρακτηρίζοντάς την ως «κραυγή αγωνίας» απέναντι στον αγώνα που δίνει ο απεργός πείνας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη διευρυνόμενη στήριξη που συγκεντρώνει η διαμαρτυρία, ενώ παράλληλα εντείνει την πίεση προς την Πολιτεία να τοποθετηθεί ουσιαστικά απέναντι στα αιτήματα που έχουν τεθεί.

Ολόκληρη η ανκοίνωση

Οι καλλιτέχνες που υπογράφουμε αυτή την έκκληση παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον 22χρονο γιο του Ντένις, στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το αίτημα ενός πατέρα για εκταφή του παιδιού του για τη διενέργεια βιοχημικών/τοξικολογικών εξετάσεων είναι αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου.

Η ηθική της κοινωνίας μας δεν μπορεί να αντέξει ένας πατέρας να βρίσκεται τρεις εβδομάδες σε απεργία πείνας, διακινδυνεύοντας την υγεία και τη ζωή του, για το αυτονόητο αίτημά του να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή προσπάθεια για μερική δικαίωση του αιτήματος αποτελεί πλέον μια αδιανόητη αναλγησία.

Ενώνουμε τις φωνές μας με την οικογένεια Ρούτσι και ζητάμε από όποιον είναι αρμόδιος να ικανοποιήσει άμεσα το πλήρες αίτημα του απεργού πείνας.

ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΜΙΝΑ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ/ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ ΗΡΩ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΑΤΡΙΑ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΦΙΟΝΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΓΚΟΝΗ ΜΥΡΤΩ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΤΖΕΝΗ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΟΥΤΣΗ ΜΑΙΡΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΘΑΡΡΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΛΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ- ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ-ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΗΝΟΘΕΤΗΣ-ΜΟΝΤΕΡ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΟΡΦΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΣΟΤ ΚΟΤΡΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ/ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΝΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΛΑΠΕΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΙΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΑΡΤΗΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΝΤΕΜΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΝΝΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΚΙΔΗ ΑΥΓΗ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ-ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΡΑΖΕΛΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΣΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ-ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΧΙΖΑ ΡΑΝΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΣΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΣΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΦΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΦΩΤΟΥ ΕΥΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΥΡΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΦΡΙΤΖΗΛΑ ΜΑΡΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ