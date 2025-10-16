10+1 μαγευτικά τοπία της φθινοπωρινής Ελλάδας

Από τα πετρόχτιστα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας μέχρι τα χρυσαφένια δάση του Πηλίου και τον φυσικό παράδεισο της λίμνης Κερκίνη, τα φθινοπωρινά ταξίδια στην Ελλάδα είναι μια συλλογή εμπειριών που χαλαρώνει το σώμα και το μυαλό.

Τα γλυκά τοπία σε φόντο κόκκινο, χρυσό και πορτοκαλί, ο δροσερός αέρας, τα τρεχούμενα νερά και η μυρωδιά του υγρού χώματος στήνουν το ιδανικό σκηνικό για να πάρουμε τα βουνά, να περιπλανηθούμε σε δάση και να χαλαρώσουμε στις όχθες λιμνών.

