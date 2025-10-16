10+1 μαγευτικά τοπία της φθινοπωρινής Ελλάδας

Από τα πετρόχτιστα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας μέχρι τα χρυσαφένια δάση του Πηλίου και τον φυσικό παράδεισο της λίμνης Κερκίνη, τα φθινοπωρινά ταξίδια στην Ελλάδα είναι μια συλλογή εμπειριών που χαλαρώνει το σώμα και το μυαλό.
Τα γλυκά τοπία σε φόντο κόκκινο, χρυσό και πορτοκαλί, ο δροσερός αέρας, τα τρεχούμενα νερά και η μυρωδιά του υγρού χώματος στήνουν το ιδανικό σκηνικό για να πάρουμε τα βουνά, να περιπλανηθούμε σε δάση και να χαλαρώσουμε στις όχθες λιμνών.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.