11 γευστικές στάσεις στην Κέρκυρα που δεν πρέπει να χάσετε

Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά του Ιονίου, με την αρχοντική Παλιά Πόλη της, τα γραφικά καντούνια και τις απέραντες παραλίες, αλλά κι ένας προορισμός που μένει αξέχαστος και για τις γεύσεις του.

Από παραδοσιακές σπεσιαλιτέ μέχρι δημιουργικά πιάτα που παντρεύουν την τοπική κουλτούρα με τη σύγχρονη κουζίνα, το νησί προσφέρει επιλογές για κάθε ουρανίσκο και κάθε διάθεση.

Η γαστρονομία της Κέρκυρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της και ξεχωρίζει για τη βαθιά της γεύση, τα αρώματα και την έμφαση στα φρέσκα υλικά.

Κατά την επίσκεψή μας στην Κέρκυρα δοκιμάσαμε από παραδοσιακά πιάτα μέχρι φαγητό στο χέρι και γλυκά που μας έμειναν αξέχαστα.

