Σε 115 παραβάσεις οδηγών για ηλεκτρικά πατίνια και άλλα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, μεταξύ των οποίων 78 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και εννέα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στο λεκανοπέδιο του νομού Αττικής.

Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με τη διενέργεια συνολικά 192 ελέγχων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από τις 115 παραβάσεις, οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, έξι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας, πέντε παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, τρεις μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, τρεις ανασφάλιστα οχήματα, μία κίνηση επί πεζοδρομίου και μία μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκ των οποίων μία σε βαθμό πλημμελήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η ένδειξη αλκοόλ ήταν άνω του 0,60 mg/l και ο οδηγός συνελήφθη.