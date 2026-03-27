12 συλλήψεις σε οίκους ανοχής της Αττικής σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

12 άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε οίκους ανοχής από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στόχος των Αρχών η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της γενετήσιας εκμετάλλευσης.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων διενήργησαν ελέγχους σε 6 οίκους ανοχής στην περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα (11 γυναίκες και ένας άνδρας), κατηγορούμενοι για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ σε 4 από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνται έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη Χώρα.
Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινήθηκε η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.
