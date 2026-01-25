12 ξενοδοχεία με υπέροχο ελληνικό πρωινό

Όσοι ταξιδεύουν συχνά, το γνωρίζουν καλά: ένα πλούσιο πρωινό, φτιαγμένο με μεράκι και αγνές, τοπικές πρώτες ύλες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, στις διακοπές έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις τον τόπο μέσα από τις γεύσεις του.
Επιλέγοντας για τις διακοπές σας ξενοδοχεία πιστοποιημένα με το σήμα «Ελληνικό Πρωινό», η μέρα σας ξεκινάει με τον πιο νόστιμο τρόπο, μέσα από μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία βασισμένη στην παράδοση και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Μάνη και την Κρήτη, επιλέξαμε και σας προτείνουμε 12 ξενοδοχεία με υπέροχο πρωινό που τιμά την ελληνική γαστρονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.