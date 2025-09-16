12η μαύρη επέτειος Φύσσα - Πορείες μνήμης ενώ ο Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, δώδεκα χρόνια μετά την δολοφονία, καλεί σε αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου προς τη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, την Πέμπτη (18/9).

Το κάλεσμα του Συλλόγου

Αντιφασιστική Συγκέντρωση

στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) &

Πορεία

στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς

Το κάλεσμα του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» στον Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη 2025

«Στις 18.9.2025 συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου. Δώδεκα χρόνια από το βράδυ που η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε τον Παύλο -Killah P- Φύσσα, στην οδό Τσαλδάρη στην Αμφιάλη, λίγα μέτρα από το σπίτι του.

Ο Παύλος επειδή δε φοβήθηκε τους νεοναζί και δεν έκανε πίσω, δολοφονήθηκε και πέρασε στην ιστορία. Η στάση του εκείνο το βράδυ καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία και το αντιφασιστικό κίνημα που από την επομένη της δολοφονίας γιγαντώθηκε και κατάφερε να συντρίψει την φασιστική απειλή τα επόμενα χρόνια.

Η στάση του ήταν αυτή που ανάγκασε και την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του Ρουπακιά, η οποία με την σειρά της οδήγησε στη δίωξη της ΧΑ και στην παραπομπή και πρωτοδίκη καταδίκη της ως ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Δώδεκα χρόνια τώρα οι Σεπτέμβρηδες ανήκουνε στον Παύλο. Είναι ημέρες τιμής και μνήμης. Μέρες που αποδίδουμε σεβασμό σε εκείνον που έθεσε το σώμα του μπροστά και δέχτηκε τις μαχαιριές που στόχευαν όλη την ελληνική κοινωνία.

Μέρες που στο μνημείο του, στην οδό που φέρει πλέον το όνομά του, σπεύδουν να τον τιμήσουν όλοι οι εγχώριοι και μη αντιφασίστες αγωνιστές και αγωνίστριες.

Μέρες που το όραμά του παίρνει σάρκα και οστά, μέρες που οι φωνές και τα τραγούδια ενώνονται για εκείνον και στέλνουνε ένα βροντερό μήνυμα ενάντια στον φασισμό.

Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, η οικογένεια του Παύλου, οι φίλοι του, ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας», συνεχίζουμε τον αγώνα μας και τιμάμε τον άνθρωπό μας έχοντας στο πλάι μας όλη την αγωνιζόμενη κοινωνία.

Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 2025 είναι εδώ, με κοινωνικές συζητήσεις & εκδηλώσεις, με πολιτιστικά δρώμενα, με τη μεγάλη καθιερωμένη συναυλία και την ετήσια αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία.

Σας καλούμε όλες και όλους από την Κυριακή 14/9 μέχρι και την Τρίτη 16/9 στις εκδηλώσεις μας στο μεγάλο θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσώνας, να συζητήσουμε για την δευτεροβάθμια δίκη της ΧΑ που οδεύει προς το τέλος της, να παρακολουθήσουμε θεατρικές παραστάσεις, να γελάσουμε με ζωντανό stand-up comedy, αλλά και να φωνάξουμε «Λευτεριά στη Παλαιστίνη», μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος στην κεντρική μας εκδήλωση.

Σας καλούμε την Τετάρτη 17/9 στη μεγάλη κεντρική συναυλία προς τιμήν του Παύλου και την Πέμπτη 18/9 όλοι και όλες ενωμένοι να βαδίσουμε στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου προς τη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Η μάχη κατά του φασισμού είναι διαρκής και χρήζει συνεχούς επαγρύπνησης και δράσης. Δώδεκα χρόνια πριν ένας δικός μας άνθρωπος μας δολοφονήθηκε μαχόμενος τον φασισμό και τ’ άδικο για να μπορούμε να περπατάμε όλοι ελεύθερα. Να δώσουμε όλοι τη μάχη να μην ξανασηκώσει κεφάλι ο φασισμός!

Για τον Παύλο.

Για το παρόν και το μέλλον μας.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!»

Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου πριν την μαύρη επέτειο

Η φετινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος μετά την πρόσφατη απόφαση που έθεσε εκτός φυλακής και σε κατʼ οίκον περιορισμό τον Νίκο Μιχαλολιάκο, επικαλούμενο προβλήματα υγείας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς βίας και την απονομή της δικαιοσύνης. Αντιφασιστικές οργανώσεις και στελέχη της αριστεράς σχολιάζουν ότι η κίνηση αυτή «αποδυναμώνει το μήνυμα της καταδίκης» και καλούν σε έντονη παρουσία στις εκδηλώσεις μνήμης.

Ταραγμένη είναι, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου -από τη Χρυσή Αυγή- αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, με την είδηση πως ο αρχηγός της νεοναζιστικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας.

«Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω,οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν... δεν... είμαι πάρα πολύ οργισμένη» είπε η Μάγδα Φύσσα, για να συμπληρώσει πως είναι αρκετά ταραγμένη.