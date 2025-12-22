«1945: το τέλος του πολέμου»: Μια έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής για ένα θέμα που δεν συζητάμε συχνά

Το 1945 θεωρήθηκε ένα έτος θαυμάτων. Ταυτόχρονα όμως, ήταν κι ένα έτος τρόμου. Το τέλος του πολέμου έφερε την ευφορία. Οι θηριωδίες των Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης έφεραν τη φρίκη. Η έκρηξη της ατομικής βόμβας εγκαινίασε μια νέα εποχή ισορροπίας λίγο πριν την επίσημη έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. Σπάνια μέσα σε 12 μήνες, η ανθρωπότητα έχει βιώσει σε τέτοιο βαθμό τη δύναμη της Ιστορίας.

Είναι εύκολο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα με την απόσταση του χρόνου, ως κομμάτια ενός μεγάλου και για κάποιους αδιάφορου ψηφιδωτό, βγαλμένα από τις σελίδες ενος βαρετού σχολικού βιβλίου. Η έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με τον τίτλο «1945: το τέλος του πολέμου» ζωντανεύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας ιστορίας που το συζητάμε ελάχιστα.

Ο ατμοσφαιρικός χώρος του Πρώην Καπνεργοστασίου δένει απόλυτα με την ιστορική βαρύτητα των εκθεμάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για αντικείμενα της καθημερινής ζωής.

Η έκθεση δεν εστιάζει απλώς και μόνο στη λήξη του πολέμου. Παρουσιάζει ένα πανόραμα της περιόδου 1939-1945, μέσα από χάρτες, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και φωτογραφίες. Η αίσθηση όμως είναι μοναδική γιατί μέσα από αντικείμενα ανθρώπων σαν κι εμάς μεταφερόμαστε νοερά σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας.

Ξεχώρισα το πουκάμισο του Μωυσή Ηλία Αρδίτη, ενός 14χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε στο Άουσβιτς με την οικογένειά του. Γύρισε πίσω στη Θεσσαλονίκη με το τέλος του πολέμου χωρίς την οικογένειά του αφού όλοι είχαν δολοφονηθεί.

Ολόκληρη η έκθεση, που αποτελεί ένα πόνημα πολλών μηνών από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος αλλά και τους συντελεστές, είναι μια υπενθύμιση της καταστροφικής αλλά ταυτόχρονα και της απελευθερωτικής δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος.

Διάρκεια έκθεσης: Δεκέμβριος 2025 – Ιούλιος 2026 - Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-15:00, Σάββατο – Κυριακή 10:00-15:00.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Ευάνθη Χατζηβασιλείου και Χρήστο Χρηστίδη.