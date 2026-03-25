Σε ισχύ είναι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την εθνική εορτή. Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν στην κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 10.00 η ώρα, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Από τις 8 το πρωί κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Αλλαγές υπάρχουν και όσον αφορά στο Μετρό και το Τραμ, λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, κλειστός από τις 8 το πρωί ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ και μέχρι το πέρας των παρελάσεων ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του Τραμ

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» από χθες έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και η στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Παρουσία Μητσοτάκη η στρατιωτική παρέλαση

Στην δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου θα παραστεί το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δοξολογία η οποία θα γίνει στις 10 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Συντάγματος.