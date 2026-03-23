25η Μαρτίου: Τι ώρα ξεκινά η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Το αναλυτικό πρόγραμμα του ΓΕΕΘΑ

Το πλήρες πρόγραμμα των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 στην Αττική ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Στο επίκεντρο των εορτασμών, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία θα διεξαχθεί παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτειακής ηγεσίας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής ξεκινούν από νωρίς το πρωί με τις παραδοσιακές χαιρετιστήριες βολές στον Λυκαβηττό και κορυφώνονται με την παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανήμερα της 25ης Μαρτίου

Για την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, ο προγραμματισμός του ΓΕΕΘΑ στην Αττική έχει διαμορφωθεί ως εξής:

06:21: Το ξεκίνημα της ημέρας σηματοδοτείται με τη ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού. Ταυτόχρονα, τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα παιανίζουν το Εωθινό στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

08:00: Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00: Πανηγυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό (Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

10:01: Νέα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από τον λόφο του Λυκαβηττού.

10:55: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

11:00: Έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα παρελάσουν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και των Σωμάτων Ασφαλείας.

18:41: Επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η τελετή θα συνοδευτεί από τις τελευταίες 21 χαιρετιστήριες βολές της ημέρας από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Σημαιοστολισμός και φωταγώγηση σε όλη την επικράτεια

Παράλληλα με το κεντρικό πρόγραμμα της Αθήνας, το ΓΕΕΘΑ έχει μεριμνήσει για τον πανηγυρικό εορτασμό σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, προβλέπεται:

Όλες οι στρατιωτικές μονάδες, τα στρατιωτικά καταστήματα και τα Πολεμικά Πλοία θα παραμείνουν σημαιοστολισμένα από τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (23/03) έως και τη δύση του ηλίου ανήμερα της εθνικής εορτής.

Τις βραδινές ώρες της Τρίτης (24/03) και της Τετάρτης (25/03), τα στρατόπεδα και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα φωταγωγηθούν, δίνοντας εορταστικό τόνο στην επέτειο.

Αντίστοιχες παρελάσεις τοπικών στρατιωτικών τμημάτων θα πραγματοποιηθούν, ως είθισται, στις μεγάλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας.