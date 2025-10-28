28η Οκτωβρίου: Χέρι - χέρι με την κόρη του Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα

Με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη τον Μάιο του 1941, έφτασε στο Σύνταγμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση της Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέλνοντας αντιστασιακό μήνυμα εμφανίστηκε μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο οποίο υπήρχε ήδη από πολύ νωρίς το πρωί παρουσία αστυνομίας.

Η Αλεξάνδρα Σάντα ήταν υποψήφια Ευρωβουλεύτρια με την Πλεύση Ελευθερίας στις Ευρωεκλογές του 2024 και είναι η πρωτότοκη κόρη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Απόστολου (Λάκη) Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο έστειλαν ηχηρό μήνυμα αντίστασης κατεβάζοντας τη ναζιστική σημαία από τον βράχο της Ακρόπολης τον Μάιο του 1941.