Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πόλη έγινε το επίκεντρο του εορτασμού, με πλήθος επισήμων και πολιτών να τιμούν την ιστορική ημέρα.

Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, σε μια λιτή αλλά φορτισμένη στιγμή, παρουσία του πρωθυπουργού. Η τελετή αυτή υπενθύμισε ότι η επέτειος δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά και υπόμνηση της θυσίας.

Στις 11:00, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε η παρέλαση. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε πολιτικά τμήματα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η φετινή παρέλαση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό νέα οπλικά συστήματα που σηματοδοτούν την είσοδο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.

Μη επανδρωμένα αεροχήματα, drones με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου τράβηξαν τα βλέμματα.

Live η στρατιωτική παρέλαση

Τα «όπλα του μέλλοντος»

Ξεχώρισε το ελληνικής κατασκευής σύστημα anti-drone «Κένταυρος», που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων», σχεδιασμένο για την προστασία μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού από εχθρικά drones, καθώς και το ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει από κοντά άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς, εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» για προστασία από επιθέσεις, αλλά και mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αυτόνομα ελικόπτερα και UAVs κάθετης απογείωσης που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

5 καρέ από την στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Παρέλαση στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Παρέλαση στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Κυριάκος Μητσοτάκης | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Παρέλαση στην Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Πολιτική παρουσία στην Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI