28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Σύνταγμα – Δείτε πώς κινούνται μετρό, τραμ και λεωφορεία

Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2025 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των Αθηναίων, καθώς το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε «άβατο» λόγω των μαθητικών παρελάσεων.

Από τις 8:00 το πρωί, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα παραμένει κλειστός, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μόνο μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν σειρά τροποποιήσεων:

Λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Η γραμμή 060 διακόπτει τα δρομολόγιά της από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης, ενώ η γραμμή Χ95 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα) τερματίζει προσωρινά στον σταθμό Κατεχάκη.

Τραμ: Οι συρμοί προς Σύνταγμα σταματούν στη στάση Φιξ από τις 08:00, ενώ η γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τερματίζει στο ΣΕΦ από τις 09:00.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

28η Οκτωβρίου: Τροποποιήσεις δρομολογίων ανά δήμο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αλλαγές ανά περιοχή έχουν ως εξής:

Ηλιούπολη : Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45 Ν. Ηράκλειο : Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00 Μεταμόρφωση : Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30 Ίλιον : Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00 Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00 Κορυδαλλός : Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00 Αγία Βαρβάρα : Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00 Πεντέλη-Μελίσσια : Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00 Φιλοθέη-Ψυχικό : Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00 Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη : Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00 Αχαρνές : Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00 Πέραμα : Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00 Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Νέα Ιωνία : Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30 Πεύκη : Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30 Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων