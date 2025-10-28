28η Οκτωβρίου: Όλα έτοιμα για την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Όλα έτοιμα για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιορτάζοντας την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ.

Φέτος η στρατιωτική παρέλαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν νέα οπλικά συστήματα και μέσα τεχνολογίας αιχμής, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Μεταξύ αυτών, τα αντιαρματικά Spike NLOS βεληνεκούς 32 χιλιομέτρων, που έφτασαν πρόσφατα στην Ελλάδα και θα ενισχύσουν τις μονάδες στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παρόντες είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εγκαινίασε τη νέα Έδρα Κυπριακών Σπουδών στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στη παρέλαση «λόχος καινοτομίας», εξοπλισμένος με σύγχρονα μέσα ικανά να αντιμετωπίσουν τις υβριδικές απειλές που αναδύονται στα σύγχρονα πεδία μάχης.