28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για Μετρό, Τραμ, λεωφορεία

Η 28η Οκτωβρίου 2025 φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο.
Ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν αλλαγές που θα ισχύσουν από το πρωί της Τρίτης, επηρεάζοντας λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και μετρό.
28η Οκτωβρίου: Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Γραμμή 060: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης.
Γραμμή Χ95 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα): Θα τερματίζει προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.
Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών: Όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με ειδικό πρόγραμμα.
28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στο τραμ
Κέντρο Αθήνας: Τα δρομολόγια του τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 8:00 έως τη λήξη της παρέλασης.
Πειραιάς: Η Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 9:00.
Διακοπές δρομολογίων αναμένονται και σε τμήματα του κέντρου Πειραιά.
28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στο Μετρό
Θα παραμείνει κλειστός o σταθμός Σύνταγμα του μετρό από τις 8:00 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.
Αποκατάσταση κυκλοφορίας: Μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.
28η Οκτωβρίου: Τροποποιήσεις δρομολογίων ανά δήμο
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αλλαγές ανά περιοχή έχουν ως εξής:
- Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45
- Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00
- Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30
- Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00
- Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00
- Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00
- Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00
- Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00
- Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00
- Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00
- Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00
- Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00
- Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
- Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων
- Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30
- Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30
- Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
