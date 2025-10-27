28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για Μετρό, Τραμ, λεωφορεία

Η 28η Οκτωβρίου 2025 φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο.

Ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν αλλαγές που θα ισχύσουν από το πρωί της Τρίτης, επηρεάζοντας λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και μετρό.

28η Οκτωβρίου: Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Γραμμή 060: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης.

Γραμμή Χ95 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα): Θα τερματίζει προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών: Όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με ειδικό πρόγραμμα.

28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στο τραμ

Κέντρο Αθήνας: Τα δρομολόγια του τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 8:00 έως τη λήξη της παρέλασης.

Πειραιάς: Η Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 9:00.

Διακοπές δρομολογίων αναμένονται και σε τμήματα του κέντρου Πειραιά.

28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στο Μετρό

Θα παραμείνει κλειστός o σταθμός Σύνταγμα του μετρό από τις 8:00 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας: Μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

28η Οκτωβρίου: Τροποποιήσεις δρομολογίων ανά δήμο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αλλαγές ανά περιοχή έχουν ως εξής:

Ηλιούπολη : Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45 Ν. Ηράκλειο : Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00 Μεταμόρφωση : Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30 Ίλιον : Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00 Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00 Κορυδαλλός : Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00 Αγία Βαρβάρα : Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00 Πεντέλη-Μελίσσια : Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00 Φιλοθέη-Ψυχικό : Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00 Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη : Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00 Αχαρνές : Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00 Πέραμα : Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00 Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Νέα Ιωνία : Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30 Πεύκη : Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30 Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων