28η Οκτωβρίου: Τι μέρα πέφτει και πού είναι πενθήμερο για τους μαθητές

Σε περίπου τρεις εβδομάδες -από σήμερα- εορτάζεται η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, η ημέρα δηλαδή που η δικτατορική κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά είπε το «ΟΧΙ» στον Ιταλό πρέσβη στην Ελλάδα για άνευ όρων παράδοση της χώρας.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου «πέφτει» Τρίτη και έτσι, αυτόματα, δημιουργεί ένα τετραήμερο για τα περισσότερα σχολεία, ενώ για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα μετατρέπεται σε πενθήμερο λόγω του συνδυασμού των εορτασμών του Αγίου Δημητρίου και της Απελευθέρωσης της πόλης.

28η Οκτωβρίου: Γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι πενθήμερο

Στη Θεσσαλονίκη, οι σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, καθώς η μαθητική παρέλαση στην πόλη γίνεται παραδοσιακά στις 27 Οκτωβρίου — μία ημέρα πριν από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διεξάγεται ανήμερα της επετείου.

Έτσι, για τους μαθητές της πόλης, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου: Εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου: Εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: Μαθητική παρέλαση

Τρίτη 28 Οκτωβρίου: Εθνική επέτειος

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: Επιστροφή στα σχολεία

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές της Θεσσαλονίκης απολαμβάνουν πέντε συνεχόμενες ημέρες χωρίς μαθήματα, μέσα σε ένα κλίμα εορτασμού και τιμής για την πόλη και την ιστορία της.