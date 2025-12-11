Μενού

30 χρόνια πίσω: Η Μαρία Νικόλτσιου ανέβασε βίντεο από ρεπορτάζ της για τη νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαρία Νικόλτσιου δημοσίευσε ρεπορτάζ που είχε καλύψει πριν από 30 χρόνια για την νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Reader symbol
Newsroom
Η Μαρία Νικόλτσιου πριν 30 χρόνια
Η Μαρία Νικόλτσιου πριν 30 χρόνια | Facebook / Maria Nikoltsiou
  • Α-
  • Α+

Μια αναδρομή στο παρελθόν της θέλησε να μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου, κοινοποιώντας βίντεο στο οποίο η ίδια πραγματοποιεί ρεπορτάζ στο Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που κάλυψε πριν από 30 χρόνια η δημοσιογράφος αφορά την τότε νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο.

Διαβάστε επίσης: «Ο Πρόεδρος δεν είναι καλά»: Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος θυμάται τη μέρα που μπήκε ο Παπανδρέου στο Ωνάσειο

Η δημοσιογράφος στο απόσπασμα που ανήρτησε, στο οποίο φαίνεται να βρισκόταν μόλις στο ξεκίνημα της καριέρας της, μιλάει σε ζωντανή σύνδεση μεταφέροντας το κλίμα που επικρατούσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Διάβάστε επίσης: To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που εξόργισε τον Ανδρέα Παπανδρέου

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εισαχθεί από την πίσω πύλη στο νοσοκομείο, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός από τους δημοσιογράφους, ενώ παρέμεινε για 120 μέρες στο Ωνάσειο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ