30 χρόνια πίσω: Η Μαρία Νικόλτσιου ανέβασε βίντεο από ρεπορτάζ της για τη νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου

Μια αναδρομή στο παρελθόν της θέλησε να μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου, κοινοποιώντας βίντεο στο οποίο η ίδια πραγματοποιεί ρεπορτάζ στο Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που κάλυψε πριν από 30 χρόνια η δημοσιογράφος αφορά την τότε νοσηλεία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο.

Η δημοσιογράφος στο απόσπασμα που ανήρτησε, στο οποίο φαίνεται να βρισκόταν μόλις στο ξεκίνημα της καριέρας της, μιλάει σε ζωντανή σύνδεση μεταφέροντας το κλίμα που επικρατούσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε εισαχθεί από την πίσω πύλη στο νοσοκομείο, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός από τους δημοσιογράφους, ενώ παρέμεινε για 120 μέρες στο Ωνάσειο.