«350 ανήλικοι στα νοσοκομεία της Αττικής από αλκοόλ»: Πώς αναγνωρίζουμε τα ποτά μπόμπα

Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ, εκείνο το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχθηκε τέσσερις κλήσεις από άτομα που είχαν βγει για διασκέδαση και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Ο χημικός Γιώργος Δράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πώς μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίσουν ένα νοθευμένο ποτό. Όπως είπε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθούμε μέσα σε ένα μπαρ ή κλαμπ, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις.

Στο εργαστήριο, ο κ. Δράκος παρουσίασε δύο μπουκάλια: ένα με καθαρό ποτό και ένα με νοθευμένο. Το δεύτερο εμφανίζεται πιο θολό και περιέχει χαμηλής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη.

Μια απλή δοκιμή είναι να κουνήσουμε το μπουκάλι: στο καθαρό ποτό οι φυσαλίδες εξαφανίζονται γρήγορα, ενώ στο νοθευμένο παραμένει αφρός στην επιφάνεια, με τη διάρκειά του να εξαρτάται από τον βαθμό νόθευσης.

Επιπλέον, ορισμένοι γυρίζουν το μπουκάλι ανάποδα για να δουν αν υπάρχει ίζημα ή κατακάθι, κάτι που αποτελεί ένδειξη ποτού «μπόμπα». Αν στο κάτω μέρος μένουν σκόνη ή μικρά κομματάκια, είναι πιθανό το ποτό να έχει αλλοιωθεί.

Διαφορές εντοπίζονται και στη γεύση ή την οσμή, ιδίως όταν κάποιος γνωρίζει καλά το συγκεκριμένο ποτό. Όπως τόνισε ο κ. Δράκος, τα νοθευμένα ποτά μπορεί να προκαλέσουν από ζάλη και πεπτικά προβλήματα έως μόνιμη τύφλωση ή και θάνατο, ανάλογα με τις ουσίες που περιέχουν.

Έλεγχοι για νοθευμένο αλκοόλ

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 24.000 έλεγχοι σε νυχτερινά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του αυστηρότερου νομικού πλαισίου για τη διάθεση αλκοόλ.

Όπως σημείωσε, έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 140 δικογραφίες και έχουν γίνει πολλά αυτόφωρα, κυρίως σε περιπτώσεις μέθης ανηλίκων που κατέληξαν σε νοσοκομεία.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να ζητούν ταυτότητα πριν σερβίρουν ποτό, ώστε να διαπιστώνεται αν ο πελάτης είναι ενήλικος, καθώς η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους απαγορεύεται αυστηρά — όχι μόνο στα μπαρ, αλλά και σε περίπτερα και μίνι μάρκετ.

350 παιδιά στα νοσοκομείο λόγω μέθης

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, έχουν νοσηλευτεί περίπου 350 παιδιά λόγω μέθης, ενώ εκτιμάται ότι σε πανελλαδικό επίπεδο ο αριθμός ξεπερνά τα 1.000 περιστατικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε πως ορισμένα μαγαζιά στο Γκάζι πετούν μεθυσμένους ανήλικους έξω από τα μαγαζιά για να αποφύγουν τη δυσφήμιση και τις κυρώσεις, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κίνδυνο.