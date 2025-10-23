Γκάζι: Συγκλονίζει η μαρτυρία της φίλης της 16χρονης - «Δεν είχαμε λάβει κάποια ενημέρωση» λέει η ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών αναφορικά με τα αίτια θανάτου της 16χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από κλαμπ στο Γκάζι και ύστερα κατέληξε.

Σύμφωνα με το STAR, λίγο πριν καταρρεύσει και αφού φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, είχε σταθεί σε σκαλιά πολυκατοικίας μόλις επτά μέτρα από το κλαμπ. Οι φίλοι της 16χρονης αποκαλύπτουν ότι δευτερόλεπτα πριν προσπαθούσαν να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ''Σ' αγαπώ'' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», λέει η φίλη της και αυτόπτης μάρτυρας.

Η μητέρα της φίλης συμπληρώνει ότι, η κόρη της και η 16χρονη πριν τη νυχτερινή έξοδο, βρίσκονταν σπίτι για να ετοιμαστούν ενώ διαβεβαίωσε ότι εντός σπιτιού δεν κατανάλωσε καμία αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τα παραπάνω λόγια η 16χρονη σωριάστηκε στο έδαφος. Απέναντι βρισκόταν μία γυναίκα που είδε τη 16χρονη και έσπευσε να τη βοηθήσει, κάλεσε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 7 λεπτά.

Η 16χρονη είχε αγοράσει ένα μπουκάλι αλκοόλ με την παρέα της πριν πάει στο κλαμπ

Η ανήλικη όλο το βράδυ ήταν με έναν 24χρονο, μια 18χρονη και μια 19χρονη. Μάλιστα, φέρεται ότι πριν πάνε στο κλαμπ, βρίσκονταν σε σπίτι και ύστερα αγόρασαν από μίνι μάρκετ ένα μπουκάλι με βότκα.

Με βάση τα όσα έχουν καταθέσει τα παιδιά στους αστυνομικούς, η κοπέλα εντός κλαμπ κατανάλωσε ένα ποτό, μια βότκα.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία, βγήκε έξω και ακολούθησε το λιποθυμικό επεισόδιο και ύστερα ο θάνατος της.

Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης

Όπως ανέφερε το MEGA, οι πρώτες εξετάσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για θάνατο από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές - ιστολογικές εξετάσεις που θα δείξουν από τι προήλθε η κατάρρευση και ο θάνατος της 16χρονης.

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, το άτυχο κορίτσι φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».