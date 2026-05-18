«4-5 ποτήρια ουίσκι»: Καταδικάστηκε Βολιώτης που «κάρφωσε» το ΙΧ του σε σταθμευμένο

Επεισοδιακή κατάληξη είχε η γιορτή των γενεθλίων ενός 41χρονου Βολιώτη το περασμένο Σάββατο. Επιστρέφοντας από τη διασκέδασή του στην περιοχή των Αλυκών με κατεύθυνση προς τον Βόλο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο αλκοτέστ που του διενεργήθηκε από τις Αρχές, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Συγκεκριμένα, το μηχάνημα κατέγραψε 2,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με το νόμιμο επιτρεπόμενο όριο να βρίσκεται μόλις στο 0,25.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, o 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ως μάρτυρας, εκφράζοντας την έκπληξή του για το τροχαίο. Όπως τόνισε, ο γιος του δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για το παραμικρό, ούτε συνηθίζει να καταναλώνει αλκοόλ, περιγράφοντας τα γεγονότα της βραδιάς:

«Είχε γενέθλια, βγήκε έξω και ήπιε τέσσερα - πέντε ποτήρια ουίσκι. Στον γυρισμό πετάχτηκε κάτι στο αυτοκίνητο και είχε τροχαίο. Τον ρώτησαν αν είναι καλά και μου είπε ότι είναι εντάξει».

Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να πιάσει το τιμόνι, δηλώνοντας ότι αισθανόταν σε θέση να οδηγήσει, ενώ παράλληλα ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε στο παρκαρισμένο όχημα. Απολογούμενος, υποστήριξε:

«Δεν ένιωθα χάλια και έτσι ανέλαβα να οδηγήσω. Στον δρόμο όμως πετάχτηκε μια γάτα, έστριψα το τιμόνι δεξιά για να την αποφύγω και το ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο».