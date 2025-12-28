4 χωριά κοντά στην Αθήνα για εκδρομές με τα παιδιά

Μια σύντομη απόδραση σε ένα γραφικό χωριό μέσα στη φύση είναι ό,τι πρέπει για να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για εκδρομές σε χωριά που βρίσκονται σε απόσταση το πολύ τριών ωρών από την Αθήνα.

Ανακαλύψτε καταπράσινα τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς με ωραίες πλατείες και υπέροχα θεματικά πάρκα και ζήστε μαζί με τα παιδιά σας εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

