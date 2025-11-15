52 χρόνια Πολυτεχνείο: Εκδήλωση στο Αβέρωφ με Ρούτσι και Παπαγγελή

Με συγκίνηση και μαζική συμμετοχή πραγματοποιείται η εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:30 και έχει ως κεντρικό σύνθημα «Ο αγώνας ενάντια στη λήθη, αγώνας για Ζωή και δικαιοσύνη». Στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων ανταποκρίθηκαν φοιτητές, μαθητές, γονείς και εργαζόμενοι, με στόχο τη μαζικοποίηση του εορτασμού.

Το παρών έδωσαν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ανάμεσά τους ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, καθώς και αγωνιστές της εξέγερσης του 1973 και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη φετινή επέτειο.