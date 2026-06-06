6 παραλίες κοντά στην Αθήνα για να νιώσετε σαν σε νησί

Μια σύντομη απόδραση για δροσιστικές βουτιές στα κρυστάλλινα νερά μιας παραλίας είναι ό,τι καλύτερο τώρα που το θερμόμετρο ανεβαίνει.
Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα ούτε να μπείτε σε πλοίο για να βουτήξετε σε ελεύθερες και ωραίες παραλίες με πεντακάθαρα νερά μέχρι να φύγετε για διακοπές.
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