84χρονος κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία κατέρρευσε και πέθανε στην Ευελπίδων

Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια διακοπής της δίκης 84χρονος που δικαζόταν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Ένας ηλικιωμένος άνδρας κατέληξε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Παρασκευή (5/12) αφήνοντας εκεί την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες του lawandorder.gr, για έναν 84χρονο ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 84χρονος κατέρρευσε σε διακοπή της δίκης και δεν υπήρξε χρόνος ούτε καν να χρησιμοποιηθεί απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια.

Οι Αρχές των δικαστηρίων ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά.

