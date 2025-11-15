9 μήνες φυλάκιση σε 23 μέλη Ρουβίκωνα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα χθες το βράδυ στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση του νέου νόμου που προστατεύει τον χώρο γύρω από το Μνημείο, ενώ αθωώθηκαν για τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μια ολιγόλεπτη, συμβολική διαμαρτυρία.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Λίγο πριν από τις 8 το απόγευμα της Παρασκευής, σημειώθηκε ένταση μπροστά από το Μνημείο, όταν τα μέλη του Ρουβίκωνα άνοιξαν πανό και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα.
Άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τους συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών και προχώρησαν σε 23 προσαγωγές.
Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια, όπου σχηματίστηκε η δικογραφία που οδήγησε στη σημερινή καταδίκη.
