90ή ΔΕΘ: Εννέα προσαγωγές μετά τις μεγαλειώδεις πορείες στη Θεσσαλονίκη

Μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες, εν μέσω των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ, με τους συμμετέχοντες να προέρχονται κυρίως από τους κόλπους της αντιπολίτευσης και αλληλέγγυων σε διεθνείς κρίσεις, όπως η γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Έγιναν μάλιστα από την αστυνομία συνολικά εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τέσσερις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη.

Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, αναφέρει η ΕΡΤ.

ΔΕΘ - Μαζικές κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ

Οι κινητοποιήσεις ήταν εν γένει ειρηνικές, αγωνιστικές και μαζικές, ενώ από την αστυνομία μεγάλη βαρύτητα δόθηκε ουσιαστικά στους προληπτικούς ελέγχους.

Συνολικά έγιναν χθες 175 προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί από τους διαδηλωτές που είχαν μαζί τους κάποια σακίδια, αναγκάστηκαν από την αστυνομία να τα ανοίξουν και έγιναν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχαν μέσα και εάν είχαν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μαζί τους.

Το παρών στις κινητοποιήσεις έδωσαν αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Στην πλατεία της ΧΑΝΘ το παρών έδωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν τα μέλη της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Εκεί βρέθηκαν και η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ , η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά.

Λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους στην Καμάρα συγκεντρώθηκαντα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όλοι οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη νότια πύλη της ΔΕΘ, περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελλίδης, όπου και σταμάτησαν. Τους παρεμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην προσεγγίσουν τον χώρο όπου χθες εξήγγειλε τα νέα κυβερνητικά μέτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.