ΑΑΔΕ: Αυστηροί έλεγχοι σε αγρότες και συγγενείς τους για παράνομες επιδοτήσεις

Εντατικοποιείται η έρευνα που έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των αγροτών που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αφού όπως μεταδίδει το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας βρίσκονται και συγγενικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται να ελεγχθούν και όσοι υποδειχθούν ως ενοικιαστές ενώ θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι συγκρίνοντας τις δηλώσεις των αγροτών σε Ε3, Ε9, Ε2 και Ε1/ ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προκειμένου να διασταυρωθεί αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια πληρωμή, αν έχει ληφθεί η επιδότηση αλλά και να πρόκειται ή όχι για απάτη.
Βάζοντας ως στόχο την αποκατάσταση της κανονικότητας στον τομέα των επιδοτήσεων ώστε να διανεμηθούν δίκαια οι κρατικοί πόροι, η υπηρεσία συνεχίζει πυρετωδώς τους ελέγχους.
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συνεργαστούν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες δραστηριότητες, προκειμένου να προστατευτεί η ακεραιότητα του συστήματος επιδοτήσεων.
- Λιάγκας για Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας»
- Συναγερμός για τη γρίπη: «Πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα», λέει η Παγώνη - Οδηγίες προφύλαξης
- Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στα δημοσιεύματα πως είναι σε σχέση με την κόρη της Βανδή
- Η στιγμή που αγρότες κλείνουν παρακαμπτήριες στη Νίκαια: Ένταση αλλά και στήριξη από οδηγούς
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.