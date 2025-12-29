ΑΑΔΕ: Αυστηροί έλεγχοι σε αγρότες και συγγενείς τους για παράνομες επιδοτήσεις

Εντατικοποιείται η έρευνα που έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των αγροτών που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αφού όπως μεταδίδει το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας βρίσκονται και συγγενικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται να ελεγχθούν και όσοι υποδειχθούν ως ενοικιαστές ενώ θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι συγκρίνοντας τις δηλώσεις των αγροτών σε Ε3, Ε9, Ε2 και Ε1/ ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προκειμένου να διασταυρωθεί αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια πληρωμή, αν έχει ληφθεί η επιδότηση αλλά και να πρόκειται ή όχι για απάτη.

Βάζοντας ως στόχο την αποκατάσταση της κανονικότητας στον τομέα των επιδοτήσεων ώστε να διανεμηθούν δίκαια οι κρατικοί πόροι, η υπηρεσία συνεχίζει πυρετωδώς τους ελέγχους.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συνεργαστούν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες δραστηριότητες, προκειμένου να προστατευτεί η ακεραιότητα του συστήματος επιδοτήσεων.