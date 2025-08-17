ΑΑΔΕ: Μισός τόνος φυσικής κόκας κατασχέθηκε στο Ελ. Βενιζέλος - Η τεράστια αξία της

Ποσότητα μισού τόνου από τη ναρκωτική ουσία KHAT εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

To KHAT, η φυσική κόκα, όπως αποκαλείται, είναι μια ψυχοτρόπος εξαρτησιογόνος ουσία, προερχόμενη από το φυτό Catha Edulis, που καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής.

Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα, διαμετακομιζόμενα από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ. Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα με τα αποξηραμένα φύλλα του KHAT και κατέσχεσαν συνολική ποσότητα μισού τόνου. Εκτιμάται ότι η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κυμαίνεται στο 1.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα εύρεσης της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (η προηγούμενη πάλι στο ΔΑΑ, 458 κιλά, στις 4.12.2014). Η τελευταία ήταν το 2022, στο ΔΑΑ, 34 κιλα.