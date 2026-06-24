Τέλος στο φαινόμενο της μετατροπής αποδείξεων καυσίμων σε επαγγελματικές δαπάνες από τρίτους βάζει η νέα απόφαση Α.1129/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλες οι συναλλαγές χονδρικής πώλησης καυσίμων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από την έκδοση τιμολογίου, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

Η αλλαγή αυτή καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα συγκέντρωσης αποδείξεων λιανικής από πρατήρια καυσίμων και της μεταγενέστερης έκδοσης τιμολογίων έναντι αυτών. Από το νέο έτος, οι αποδείξεις λιανικής χωρίς αναγραφή ΑΦΜ πελάτη δεν θα αναγνωρίζονται ως επαγγελματική δαπάνη και δεν θα μπορούν να καταχωρούνται στα έξοδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Η απόφαση στοχεύει στον περιορισμό πρακτικών φοροδιαφυγής που είχαν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η αυτόματη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA. Μέσω αυτών των πρακτικών, ορισμένοι φορολογούμενοι εμφάνιζαν δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιήσει, μειώνοντας τεχνητά το φορολογητέο εισόδημά τους.

Με το νέο καθεστώς, οι αγορές καυσίμων για επαγγελματική χρήση θα καταχωρούνται αυτόματα στο myDATA μέσω της έκδοσης τιμολογίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν απαιτεί αλλαγές στα λογισμικά των πρατηρίων καυσίμων, καθώς τα συστήματα έκδοσης τιμολογίων λειτουργούν ήδη και χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές χονδρικής.