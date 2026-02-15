ΑΑΔΕ: Πώς δρούσαν οι «αχυράνθρωποι» - Τα τρία κυκλώματα που «ξεσκεπάστηκαν»

Μεγάλο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» εξαρθρώθηκε από την ΑΑΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα και νέες πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν πώς δρούσε η σπείρα.

Συγκεκριμένα, σε πολυσέλιδη αναλυτική παρουσίαση της ΑΑΔΕ περιγράφεται πώς ξεδιπλώθηκε η επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» και πώς κατέληξε στον εντοπισμό τριών μεγάλων κυκλωμάτων, με συνολικές οφειλές άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους και εισφορές.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ΑΑΔΕ, τα μέλη φέρεται αρχικά να ημιουργούσαν και συσσώρευαν οφειλές σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα.

Στη συνέχεια, αδρανοποιούσαν ή διέκοπταν την ουσιαστική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών χωρίς αντίστοιχη σαφή αποτύπωση παύσης εργασιών.

Η απάτη ολοκληρωνόταν με τη συνεχή διαδοχή των οντοτήτων. «Κλειδί» της απάτης δηλαδή, ήταν η διαδοχή της δραστηριότητας από το παλαιό νομικό πρόσωπο σε νέο, συχνά με ίδια ή συναφή δραστηριότητα και κατά περίπτωση σε ίδια ή γειτνιάζουσα διεύθυνση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί δικαιούχοι συνέχιζαν ανενόχλητοι την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω τους εικονικές εταιρείες με τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Με τη χρήση των καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης, δύο τουλάχιστον πρόσωπα εντοπίστηκαν ως συνδεδεμένα και συνεργαζόμενα καθώς συνυπήρχαν σε κοινό εταιρικό σχήμα, είτε ως διαχειριστές είτε ως μέλη ή εταίροι ή μέτοχοι.

Η μέθοδος ανάλυση ανέδειξε ότι οι κοινές συμμετοχές δεν ήταν τυχαίες ή αποσπασματικές, αλλά συγκροτούσαν σταθερό πρότυπο επαναλαμβανόμενης συνύπαρξης σε εταιρικά σχήματα.

ΑΑΔΕ: Τα τρία κυκλώματα που «ξεσκεπάστηκαν»

Τα τρία κυκλώματα που ξεσκεπάστηκαν από την ΑΑΔΕ είναι τα εξής:

Κύκλωμα 1: Το Κύκλωμα Α περιλάμβανε 87 εταιρείες με οφειλές 11.396.587 ευρώ σε φόρους και 6.164.946 ευρώ σε εισφορές ΕΦΚΑ, συνολικά 17,56 εκατομμύρια ευρώ.

Το Κύκλωμα Α περιλάμβανε 87 εταιρείες με οφειλές 11.396.587 ευρώ σε φόρους και 6.164.946 ευρώ σε εισφορές ΕΦΚΑ, συνολικά 17,56 εκατομμύρια ευρώ. Κύκλωμα 2: Το Κύκλωμα Β εκτεινόταν σε 61 εταιρείες με οφειλές 1.790.875 ευρώ σε φόρους και 1.810.472 ευρώ σε εισφορές ΕΦΚΑ, συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ

Το Κύκλωμα Β εκτεινόταν σε 61 εταιρείες με οφειλές 1.790.875 ευρώ σε φόρους και 1.810.472 ευρώ σε εισφορές ΕΦΚΑ, συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ Κύκλωμα 3: Το Κύκλωμα Γ περιλάμβανε 45 εταιρείες με οφειλές 2.416.466 ευρώ σε φόρους και 1.030.120 ευρώ σε εισφορές ΕΦΚΑ, συνολικά 3,45 εκατομμύρια ευρώ.