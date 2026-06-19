ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα για το νέο μοντέλο «myPoint» - Οι 10 νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε μια ριζική μεταρρύθμιση, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, πελατοκεντρικό μοντέλο επικοινωνίας. Με γνώμονα την κατάργηση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ταλαιπωρία των πολιτών αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η καινοτομία των «myPoint»

Οι παραδοσιακές ΔΟΥ δίνουν τη θέση τους σε υπερσύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης. Η αρχή γίνεται με το πρώτο «myPoint» στον Χολαργό, το οποίο θα ακολουθήσουν άλλα 14 κέντρα έως το τέλος του έτους. Σε απόλυτη εναρμόνιση με το τηλεφωνικό κέντρο my1521 και τις ψηφιακές εφαρμογές, τα myPoint προσφέρουν στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο εξυπηρέτησής τους με άμεση, σαφή και προσωποποιημένη καθοδήγηση.

Ο οδικός χάρτης της ΑΑΔΕ στηρίζεται σε τρεις καινοτόμους πυλώνες:

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας : Μια ενιαία ψηφιακή πύλη, όπου το σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας βρίσκεται πλήρως κωδικοποιημένο, διευκολύνοντας την άμεση ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

: Μια ενιαία ψηφιακή πύλη, όπου το σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας βρίσκεται πλήρως κωδικοποιημένο, διευκολύνοντας την άμεση ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Αναβάθμιση του my1521 : Το τηλεφωνικό κέντρο περνά σε 24ωρη λειτουργία (24/7). Μέσω ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης, οι χρόνοι αναμονής εκμηδενίζονται και διασφαλίζεται η παροχή έγκυρων απαντήσεων.

: Το τηλεφωνικό κέντρο περνά σε 24ωρη λειτουργία (24/7). Μέσω ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης, οι χρόνοι αναμονής εκμηδενίζονται και διασφαλίζεται η παροχή έγκυρων απαντήσεων. Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Η εισαγωγή ενός «έξυπνου» ψηφιακού βοηθού ενοποιεί τα κανάλια επικοινωνίας, προσφέροντας άμεσες λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

Ψηφιακό άλμα με 10 νέες υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ακόλουθες διαδικασίες απλοποιούνται και αυτοματοποιούνται πλήρως:

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Αυτόματος υπολογισμός και έκδοση φόρου για τις δηλώσεις εκτός myPROPERTY.

Κληρονομιές: Αυτόματη ταυτοποίηση και ενημέρωση του Μητρώου για τους κληρονόμους.

Μητρώο επιχειρήσεων: Ψηφιακή τροποποίηση στοιχείων (π.χ. αλλαγή έδρας) για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Διασύνδεση με ΓΕΜΗ: Διαρκής και αυτόματη επικαιροποίηση του Μητρώου Φορολογουμένων.

Εξουσιοδοτήσεις: Πλήρης, ψηφιακή διαδικασία (paperless) εξουσιοδότησης για τα φυσικά πρόσωπα.

Έλεγχος υπερεισπράξεων: Νέα online πλατφόρμα, σε απευθείας συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα.

Απαλλαγές ΕΦΚ & ΦΠΑ: Ειδικό ψηφιακό σύστημα για δικαιούχους (π.χ. διπλωματικές αποστολές).

Tax-Free: Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την ταχύτατη απαλλαγή ΦΠΑ στους τουρίστες εκτός Ε.Ε.

Εξαγωγικό εμπόριο: Πλήρης ψηφιοποίηση των αιτήσεων απαλλαγής ΦΠΑ για εξαγωγές.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ευέλικτη εξόφληση δόσεων μέσω κάρτας, συστήματος IRIS ή της εφαρμογής myAADEapp.