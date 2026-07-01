ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιουλίου

Την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ κηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί, στις 12:00, στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς τη Βουλή.
«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.
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