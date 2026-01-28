Αδελφή θύματος στη Βιολάντα: «Αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου»

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως μετά την φονική έκρηξη στο εργαστάστιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η αδερφή της 44χρονης Ελένης που σκοτώθηκε μαζί με άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της μιλώντας στο Μega, κάνει λόγο για πολλά προβλήματα, που έβλεπαν οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις τις επιχείρησης αλλά δεν μιλούσαν γιατί φοβόταν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Όπως λέει χαρακτηριστικά «εγώ θέλω να δικαιωθεί η αδερφή μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο καθένας να υποστηρίζει ό,τι θέλει για να καλύψει τη μεριά του. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έγιναν και θέλω να δικαιωθεί η αδερφή μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο».

Σχετικά με τη μυρωδιά αναφέρει ότι «το έλεγαν όλοι όσοι δούλευαν εκεί (σ.σ. οτι μύριζε) και αυτοί που λένε το αντίθετο το ήξεραν. Από τη στιγμή πυ βρήκαν προπάνιο, βρήκαν τις σωλήνες ότι είχαν τρύπες. Άρα κάτι θα έφταιγε. Κάτι έμεινε έτσι χωρίς να διορθωθεί. Το ήξεραν όλοι και οι εργαζόμενοι το ήξεραν και δεν έγινε τίποτα. Όλοι το ήεραν αλλα αμελούσαν να φτιάξουν αυτά που έπρεπε».

Αναφορικά με το γεγονός ότι έχει υπάρξει ένα ατύχημα ξανά με έναν εργαζόμενο ανέφερε ότι είναι κάτι που «έχει γίνει πολλές φορές. Κοβόνταν δάχτυλα.Χτυπούσε ο κόσμος. Πήγαιναν με ράμματα στο νοσοκομείο. Γίνονταν πολλά. Δεν υπήρχαν τρόποι ασφαλείας προφανώς, αλλά κάποιοι δεν μιλάνε. Ήταν άθλιες οι συνθήκες και υπολειτουργούσαν και το συγκεκριμένο βράδυ έλλειπε προσωπικό.

Κάποιος δεν πήγε. Κάποιος είχε άρρωστο παιδί. Άρα η βάρδια υπολειτουργούσε. Καταγγελίες δεν γίνονταν. Εάν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου» καταλήγει.