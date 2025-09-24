Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του στη Θεσσαλονίκη, την οποία έπνιξε με σακούλα και μετά ομολόγησε.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του.

Ο δράστης φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ -κατά πληροφορίες- δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.