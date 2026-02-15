Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα ο δράστης - Κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στην Κρήτη το Σάββατο (14/02).
Το περιστατικό στο χωριό Μάρθα τού Δήμου Βιάννου σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 του Σαββάτου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τα δύο αδέλφια καυγάδιζαν για ώρες πριν τον φόνο.
Κατά τις πληροφορίες ο λόγος της διένεξης ήταν επουσιώδης, αλλά οδήγησε τον 63χρονο στο να μαχαιρώσει πολλαπλώς τον 67χρονο αδελφό του, με τον οποίο συγκατοικούσαν στο πατρικό τους.
Κατά ορισμένες πηγές, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν γιατί ο 67χρονος δεν έδινε στον αδελφό του τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν διαμάχη για το ποιος θα μαγειρέψει.
Σύμφωνα με το OPEN και την ΕΡΤ, ο δράστης ήταν σε κατάσταση μέθης όταν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον αδελφό του και δεν φάνηκε να έχει συναίσθηση της πράξης του όταν του περνούσαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.
Ο δράστης, σύμφωνα με το Mega, κάλεσε μόνους του τους αστυνομικούς.
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.